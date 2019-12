Mercato, l’Inter tenta ancora Florenzi

Il futuro di Alessandro Florenzi è ancora incerto: con una sola partita giocata negli ultimi 40 giorni, il capitano giallorosso continua a valutare la possibilità di lasciare la Roma. Con l’Europeo alle porte, il numero 24 giallorosso ha bisogno di giocare: una possibilità di rivederlo in campo ci potrebbe essere venerdì sera contro l’Inter. La squadra nerazzurra continua a tentare Florenzi: nonostante non sia una priorità, l’ad Marotta e il tecnico Conte considerano il capitano della Roma un jolly utile alla causa nerazzurra. La società nerazzurra accoglierebbe a braccia aperte Florenzi e, come riporta Tuttosport, continua a monitorare la situazione tra il giocatore e il club giallorosso.