Mercato, l’idea della Fifa: una maxi finestra da agosto a fine gennaio

Mercato aperto per sei mesi. È una delle ipotesi su cui la Fifa starebbe discutendo secondo il quotidiano inglese “The Telegraph”. Se i campionati dovessero ripartire e chiudersi quindi in estate, con le competizioni Uefa addirittura a luglio, non ci sarebbe il tempo per la finestra estiva di calciomercato. E comprimere tutte le operazioni in un mese, darebbe un’ulteriore mazzata all’economia del calcio, con acquisti e cessioni che sarebbero ridotti al minimo. È per questo che la Fifa sta pensando di tenere aperta la finestra da agosto fino a fine gennaio, ma è ancora da decidere se saranno più finestre oppure un’unica continuativa.