Mercato, Lazio in pressing su Frattesi: Pellegrini e Romagnoli lo hanno chiamato

Il ritorno di Frattesi alla Roma ad oggi non è scontato. Il centrocampista del Sassuolo è stato vicinissimo ai giallorossi la scorsa estate, ma alla fine saltò tutto per il mancato accordo tra Pinto e Carnevali. Adesso oltre la Juventus si è inserita anche la Lazio, scrive Il Messaggero. Romagnoli, Pellegrini e Cataldi lo hanno chiamato in questi giorni per convincerlo a giocare nella Capitale, ma sponda biancoceleste. Lotito qualche mese fa aveva sondato il terreno con l'agente ma il discorso non è stato approfondito. La richiesta è alta: 30 milioni e in Italia poche squadre possono permettersi di acquistare Davide Frattesi.