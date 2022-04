Mercato, l’Atletico Madrid vicino a Kamara: era seguito anche dalla Roma

Il centrocampista dell'OM è l'obiettivo numero uno dei Colchoneros

L'Atletico Madrid vuole affrettare i tempi per chiudere l'operazione Boubacar Kamara. Il giovane centrocampista dell'Olympique Marsiglia, seguito a lungo anche dalla Roma e da altri club italiani, come riporta Tuttomercatoweb,è l'obiettivo numero uno dei Colchoneros e nelle prossime settimane, complice anche l'addio di Hector Herrera, Simeone e i dirigenti spagnoli proveranno a dare l'affondo decisivo. Il giocatore è a scadenza con l'OM e ha già deciso di non rinnovare il proprio contratto.