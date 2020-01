Mercato, l’arrivo di Kulusevski allontana Bernardeschi dalla Juve: Roma alla finestra

L’arrivo di Kulusevski alla Juventus, anche se a partire da giugno, potrebbe chiudere le porte a Bernardeschi. Come riporta calciomercato.com, il suo entourage comincia quindi a guardarsi attorno. Sul giocatore c’è da tempo il Barcellona e la pista catalana non si è mai raffreddata del tutto. In Italia, però, due club più di altri restano alla finestra e sono Roma e Inter. Intanto il 2020 è iniziato, sei mesi o forse meno restano all’esterno bianconero per riuscire a fare quanto fin qui non è successo e ritagliarsi un posto da protagonista per il futuro.