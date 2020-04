Mercato, l’agente di Zaniolo: “Per ora niente rinnovo. Roma l’ambiente giusto per emergere”

“Voglio diventare una bandiera come Totti e De Rossi”. Zaniolo non ha la minima intenzione di lasciare la Roma e già si pensa a un nuovo rinnovo per blindarlo. A frenare gli animi ci pensa il suo agente Vigorelli. Queste le sue parole a tuttomercatoweb: “Non è il momento di parlare di rinnovi o situazioni di mercato Bisogna prima tornare alla normalità e superare questo brutto momento dovuto al Covid-19. Poi quanto sarà importante Nicolò per la Roma lo vedremo più avanti, ma oggi non è il momento di parlare di un eventuale rinnovo del contratto o di mercato anche perché Nicolò ha trovato il giusto ambiente per emergere con una società che crede in lui e un pubblico fantastico che lo ha da subito amato”.