Mercato, la Roma pensa a Nandez. Al Cagliari può andare Riccardi

Un vice-Dzeko ma anche un centrocampista. Sono queste le due mosse che Fonseca e Petrachi stanno pensando per gennaio. Nonostante le smentite di Fonseca, un colpo può arrivare anche in mezzo al campo: come riporta il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, la Roma è interessata a Nahitan Nandez del Cagliari. Per arrivare all’ex Boca Juniors i giallorossi potrebbero mettere sul piatto Alessio Riccardi, capitano della Primavera che dopo il ritiro con la prima squadra non è mai entrato neanche un minuto tra Serie A ed Europa League, nonostante l’emergenza infortuni.