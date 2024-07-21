La Roma continua la sua ricerca di un nuovo centravanti. Un nome che sta scalando posizioni nelle gerarchie di Ghisolfi è quello di Mateo Retegui. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Genoa, proprietario del cartellino, avrebbe comunicato alle società interessate il costo del calciatore. Il Grifone valuta l'italo-argentino circa 20-25 milioni di euro. Su di lui c'è anche la Juventus, che punterebbe sull'attaccante in caso di addio di Milik. Il club ligure, in caso di partenza del numero 19, avrebbe individuato in M'bala Nzola il suo sostituto. Retegui, nella stagione appena trascorsa, ha realizzato 7 gol e 2 assist in 29 presenze.