Mercato, la Roma tiene d’occhio Frattesi. A giugno la scadenza per il riacquisto

Nonostante la separazione tra le parti distante quasi tre anni, la Roma ha continuato a tenere sotto osservazione la crescita e le prestazioni di Davide Frattesi. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com la squadra giallorossa sta monitorando da vicinissimo la stagione che il centrocampista sta portando avanti con l‘Empoli, anche perché l’opzione sul suo riacquisto scadrebbe il prossimo 30 giugno, con il prezzo già fissato a 15 milioni di euro. Saranno quindi mesi decisivi per il calciatore e per la Roma, per capire se le strade si possano intrecciare di nuovo nel prossimo futuro.