Mercato, la Roma si inserisce alla corsa per Mancini del Vicenza: la situazione

C'è anche la Roma sulle tracce di Tommaso Mancini, attaccante di proprietà del Vicenza. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, c'è molta concorrenza tra le big di Serie A per accaparrarsi le prestazioni sportive del classe 2004. Oltre al club giallorosso ci sono anche Empoli e Juventus. Mancini, nella scorsa stagione, ha collezionato 9 presenze in Serie B con i biancorossi e 15 presenze nelle Nazionali Giovanili azzurre. In caso la Roma lo acquistasse, il giovane attaccante si aggregherebbe, almeno inizialmente, alla Primavera.