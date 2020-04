Mercato, la Roma segue Igor Gomes. L’agente frena: “Sogno di portarlo al Real Madrid”

Igor Gomes, centrocampista del San Paolo, è finito sul taccuino di tanti diesse e tra questi anche su quello di Petrachi. L’agente, Wagner Riberio, ne ha parlato a Fox Sports: “E’ nel mirino dei più grandi club d’Europa“. Sul calciatore, però, ci sarebbero anche Barcellona e Real Madrid che avrebbero puntato proprio il giocatore classe 1999. Tuttavia l’agente nella stessa intervista ha anche dichiarato come gli piacerebbe portare il suo assistito a vestire la maglietta dei Blancos: “C’è stato un periodo in cui si diceva che il Real volesse Gomes e avevo risposto che non era il momento di parlarne. Mi piace il Real e se adesso ce ne fosse l’opportunità lo porterei lì volentieri. Sarebbe un sogno”.