Mercato, la Roma prepara cinque milioni per Villar: decide l’Elche

Il futuro di Gonzalo Villar è solo in mano al giocatore e alla sua attuale squadra. La clausola nel contratto all’Elche stabiliva infatti che il Valencia, detentore di una parte del suo cartellino, poteva controllare i destini dell’operazione solamente nei primi 15 giorni di mercato. La Roma, attraverso i suoi intermediari, continua a tentare di sbloccare la trattativa in modo da portare il centrocampista spagnolo in Serie A. L’offerta ufficiale del club giallorosso non è ancora arrivata, ma l’interesse è reale. Secondo quanto riportano Plaza Deportiva e Alicante Plaza, per Villar sarebbe pronta infatti la proposta da 5 milioni. Pacheta, allenatore dell’Elche, ha però sostenuto che Villar non sarebbe intenzionato a lasciare la sua attuale squadra.