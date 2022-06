Mercato, la Roma pensa al colpo Saul: Pinto a colloquio con l’entourage

La Roma è alla ricerca del colpo di mercato. Con ogni probabilità, salvo clamorose cessioni nel reparto offensivo, l'acuto verrà fatto a centrocampo. Come riportato da Il Tempo, l'ultimo sondaggio di Tiago Pinto, è stato fatto per Saul Niguez, 27enne spagnolo nell'ultima stagione in prestito al Chelsea dall'Atletico Madrid. Negli ultimi giorni c'è stato un contatto con l'entourage visto che dopo un'annata piuttosto difficile a Londra, si è ritrovato ad essere anche fuori dai piani tattici di Simeone, che fino ad un anno e mezzo fa non poteva fare a meno di lui. Questa stagione ha collezionato appena 23 presenze e 1209 minuti in campo (circa 52 a partita), troppo poco per uno abituato a sfondare regolarmente quota 40 presenze stagionali.