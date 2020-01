Mercato Roma, idea Pedro: contatti con il Chelsea

Nonostante le buone prestazioni di Under, la Roma continua a sondare il terreno per il sostituto naturale di Zaniolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi sono sulle tracce di Pedro del Chelsea per aggiungere pedine alla scacchiera di Fonseca. In attesa che la trattativa per Perez si sblocchi, Petrachi studia la giusta mossa per gli altri esterni in aiuto alla causa giallorossa. L’arrivo di Pedro non escluderebbe comunque l’arrivo di Perez nella Capitale. Petrachi ha aperto i contatti con i Blues per capire se è possibile procedere con le trattative.