Mercato, la Roma pensa a Klostermann del Lipsia: Schick coinvolto nella trattativa

La Roma soffre, specialmente sulle fasce. La partenza di Florenzi durante la sessione di mercato invernale ha lasciato a Fonseca il ballottaggio tra Santon e Bruno Peres sulla destra. Perciò Petrachi, nonostante la bufera scatenata contro di lui dopo le parole in conferenza stampa, è alla ricerca di un terzino destro da consegnare a Fonseca. Le ipotesi si riversano su Lukas Klostermann del Lipsia, scrive calciomercato.com. L’affare è stato proposto dallo stesso mediatore che ha curato la trattativa di Schick, in prestito ai tedeschi con diritto di riscatto. Nel riscatto dell’attaccante ceco potrebbe duque rientrare Klostermann, in scadenza di contratto nel 2021. Il cartellino del giocatore si aggira sui 30 milioni con un ingaggio sui 2 milioni a stagione. La trattativa è reale, il profilo di Klostermann piace ai Friedkin, ma bisognerà capire il futuro di Petrachi e il prossimo diesse della Roma.