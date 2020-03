Mercato, la Roma non si arrende: in estate nuovo assalto a Mariano Diaz

Nonostante la sua immutata importanza in campo, la Roma non può che cominciare a pensare al futuro dell’attacco e a un erede di Edin Dzeko. Il bosniaco ha appena compiuto 34 anni, ha bisogno di qualche ricambio, magari facendo da chioccia al prossimo numero 9 giallorosso. Nei pensieri di Trigoria, quel nome resterebbe Mariano Diaz del Real Madrid. Come riporta ‘Defensa Central’, nonostante gli ultimi due rifiuti, la Roma ha intenzione di tornare nuovamente alla carica per l’attaccante spagnolo di origini dominicane. Il classe ’93, però, anche stavolta sembra orientato a dire ‘no’ alla proposta del club capitolino. L’ex Lione, infatti, è fermamente deciso a restare con i ‘Blancos’ e giocarsi le sue carte, anche se Zidane non ha cambiato idea su di lui nonostante le ultime partite in cui Diaz è stato utilizzato. Mariano resterà sul mercato, ma il giocatore crede molto in se stesso, non pensa di essere inferiore – ad esempio – al serbo Jovic e vuole giocarsi l’ennesima chance. La Roma ha scelto l’erede di Dzeko, ma la strada resta in salita.