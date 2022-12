Mercato, la Roma mette gli occhi su Cittadini del Modena

La Roma segue un difensore del Modena. A Trigoria, riferisce La Gazzetta dello Sport, hanno messo gli occhi su Giorgio Cittadini. Il centrale 20enne, in prestito dall’Atalanta, ha catturato l’attenzione dei giallorossi per via della potenza fisica e della forte personalità. In questi giorni, il classe 2002 sarà osservato da Roberto Mancini. Il commissario tecnico dell’Italia l'ha inserito nella lista dei 66 profili da studiare per il futuro azzurro. E magari, chissà, farà parte anche di quello giallorosso.