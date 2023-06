Mercato, la Roma mette gli occhi su Baldanzi: c’è la concorrenza del Milan

La Roma e José Mourinho credono molto nei giovani. Lo hanno dimostrato anche in questa stagione facendo giocare promesse come Bove, Tahirović e Volpato. Proprio per questo motivo, un calciatore del calibro di Tommaso Baldanzi non può, di certo, passare inosservato. E infatti, come affermato da SkySport, la società giallorossa ha puntato la mira sul centrocampista dell'Empoli, che tanto ha fatto bene in quest'ultima annata. Al momento, però, non risultano offerte ufficiali che possano spingere il club toscano a tentennare sul suo campioncino. Su Baldanzi è forte anche la concorrenza del Milan che monitora la situazione e studia il colpo. Il centrocampista, classe 2003, ha appena concluso la sua esperienza nel Mondiale Under 20 con la Nazionale azzurra, facendo vedere, ancora una volta, i suoi colpi e mettendo a segno due gol.