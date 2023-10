Mercato, la Roma mette Dier nel mirino: lo vuole Mourinho

La Roma guarda già al futuro e, come scrive calciomercato.com, per rinforzare ancor di più la ros apensa a Eric Dier, giocatore inglese con cittadinanza portoghese, capace di giocare in mezzo al campo ma anche in difesa, nome indicato fortemente da Mourinho. E' una soluzione interessante perché può essere costo zero visto che Dier non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto in scadenza con il Tottenham.