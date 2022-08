Mercato, la Roma insiste per Camara. L’alternativa è Lokonga dell’Arsenal

La Roma insiste per Mady Camara dell'Olympiacos. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore sta spingendo tantissimo per venire nella Capitale e sta cercando di convincere il club greco ad accettare l'offerta di prestito con diritto di riscatto (i biancorossi vorrebbero l'obbligo). In caso l'affare Camara non dovesse andare in porto, la Roma ha già pronta una alternativa. Si tratta di Albert Sambi Lokonga, centrocampista 22enne dell'Arsenal acquistato dai Gunners lo scorso anno per sostituire Granit Xhaka (che alla fine non andò alla Roma).