Mercato, la Roma insiste per Barella: sul piatto 35 milioni più Gerson o Defrel

Non si ferma il pressing della Roma per il centrocampista del Cagliari e della Nazionale Nicolò Barella. Come riporta il portale del quotidiano l’Unione Sarda, la società giallorossa avrebbe intenzione di rilanciare ancora una volta la posta in gioco per superare definitivamente la concorrenza dell’Inter. Oltre ai 35 milioni di euro come base economica la Roma vorrebbe inserire anche Defrel o Gerson come contropartita. La proposta sarebbe gradita al Cagliari, ma i nerazzurri sarebbero in netto vantaggio, forti della volontà del ragazzo di trasferirsi a Milano. Alessandro Beltrami, il procuratore di Barella, avrebbe inoltre già un accordo di massima con Marotta. Uno scenario che lascia pochi spiragli quindi alla Roma, nonostante nella Capitale la speranza di mettere le mani sul centrocampista sia ancora forte.