La Roma per il futuro guarda a est. Finora Petrachi non è riuscito a prendere a Fonseca nessuno dei suoi fedelissimi rimasti allo Shakhtar, ma l’occasione può ripresentarsi presto. Come riporta gazzetta.it, i giallorossi stanno visionando tre profili della squadra ucraina. Il più quotato è il centrocampista Kovalenko, nazionale ucraino, ma piacciono anche i brasiliani Marcos Antonio e Tete.