Mercato, la Roma guarda in Bulgaria: occhi su Nachev del Levski Sofia

La Roma guarda al futuro, continuando a sondare il terreno europeo alla ricerca di nuovi talenti in erba. L’ultimo profilo messo nel mirino da Petrachi si trova in Bulgaria, al Levski Sofia e si chiama Daniel Nachev. Centrocampista adolescente, sedici anni, che però conta già qualche allenamento in prima squadra. Secondo quanto riportato da Sportlive.bg, in passato per il giovane talento classe 2003 era già arrivata un’offerta dai Glasgow Rangers, senza poi chiudere l’affare. Tra i club di Serie A lo tiene d’occhio anche il Genoa.