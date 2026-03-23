Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma calciomercato as roma Mercato, la Roma continua a seguire Nijstad. Sul 2008 anche Inter e Barcellona

calciomercato as roma

Mercato, la Roma continua a seguire Nijstad. Sul 2008 anche Inter e Barcellona

Mercato, la Roma continua a seguire Nijstad. Sul 2008 anche Inter e Barcellona - immagine 1
Il profilo del difensore olandese piace molto a Trigoria. Diverse squadre europee lo tengono d'occhio
Redazione

Cresce la concorrenza per uno dei difensori più interessanti del panorama europeo. Ruud Nijstad, centrale classe 2008 di proprietà del Twente, sta attirando le attenzioni di diversi top club e oltre alla Roma, come riporta CaughtOffside, su di lui ci sarebbero anche Inter, Barcellona, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. I giallorossi vogliono continuare ad alleggerire il monte ingaggi per puntare su giovani di grande prospettiva e anche in difesa ci sarà bisogno di cambiare nel corso dell'estate. Il profilo dell'olandese piace molto a Trigoria, soprattutto per le sue abilità tecniche e la sua fisicità, ma la valutazione sta aumentando rapidamente rispetto agli 8-10 milioni di euro iniziali.

Leggi anche
Gasp-Massara, tensioni anche sul rinnovo di Celik: la situazione
Dall’Inghilterra: Romero pronto a lasciare il Tottenham. La Roma chiede informazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA