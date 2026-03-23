Mercato, la Roma continua a seguire Nijstad. Sul 2008 anche Inter e Barcellona

Cresce la concorrenza per uno dei difensori più interessanti del panorama europeo. Ruud Nijstad, centrale classe 2008 di proprietà del Twente, sta attirando le attenzioni di diversi top club e oltre alla Roma, come riporta CaughtOffside, su di lui ci sarebbero anche Inter, Barcellona, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. I giallorossi vogliono continuare ad alleggerire il monte ingaggi per puntare su giovani di grande prospettiva e anche in difesa ci sarà bisogno di cambiare nel corso dell'estate. Il profilo dell'olandese piace molto a Trigoria, soprattutto per le sue abilità tecniche e la sua fisicità, ma la valutazione sta aumentando rapidamente rispetto agli 8-10 milioni di euro iniziali.