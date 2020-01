Colpo in prospettiva della Roma. Come già anticipato in settimana, i giallorossi hanno messo le mani sul giovane classe 2003 Oliver Jurgen. Riporta infatti il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira tramite il suo profilo Twitter che al momento sarebbe in corso lo scambio di documenti tra le parti. L’ormai ex attaccante del Verona firmerà un contratto triennale.