Mercato, la Roma chiama Pedro. C’è anche il Betis e occhio all’amico Xavi

Quello che prenderà il via in estate sarà senza dubbio un calciomercato particolare, mirato molto sulle occasioni. Contratti in scadenza e parametri zero saranno merce ancora più interessante, vista l’influenza economica che avrà l’emergenza coronavirus. La Roma non farà eccezione e ha già individuato alcuni nomi, tra cui Pedro Rodriguez del Chelsea che vedrà scadere il suo contratto (a meno di proroghe o modifiche da parte della Fifa) a giugno. Un profilo a dir poco ghiotto, per qualità ed esperienza, che ovviamente fa gola a tanti club. I giallorossi ci stanno pensando seriamente, nei giorni scorsi è circolata addirittura la notizia di un’offerta fatta recapitare al giocatore.

Secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, l’ex Barcellona non ha perso fascino e attrattiva neanche a quasi 33 anni. Pedro deve decidere se lasciare la Premier, come sembra accadrà, o meno. L’esterno classe ’87 ha ricevuto una chiamata della Roma, ma anche il Betis Siviglia e un altro paio di club spagnoli avrebbero sondato il terreno con gli agenti del calciatore. L’interesse per il canterano blaugrana, però, sconfina anche negli altri continenti: concorrenza temibile, oltre che dalla MLS, è rappresentata dall’Al Sadd, soprattutto per la presenza in panchina di un grande amico come Xavi Hernandez. Senza contare che in Qatar non avranno neanche troppi problemi ad alzare l’offerta dell’ingaggio. La battaglia è aperta, la Roma cercherà di giocarsi le sue carte per Pedro.