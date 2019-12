Mercato, la Roma cerca il vice-Dzeko: sulla lista Kean, Pinamonti e Mariano Diaz

A gennaio con ogni probabilità la Roma cercherà un attaccante. Kalinic, tra ritardo di condizione e infortunio, non ha mai pienamente convinto, tanto che a San Siro Fonseca ha preferito scegliere Zaniolo da centravanti piuttosto che puntare sul croato. Per questo Petrachi sta già pensando al mercato invernale: i nomi italiani sul taccuino della società sono quello di Moise Kean e Andrea Pinamonti: il primo non sta trovando tanto spazio all’Everton e Raiola vorrebbe riportarlo in Italia; il secondo non ha impressionato al Genoa, complici anche le difficoltà di squadra. Il terzo profilo – riporta Calciomercato.com – è un pallino che risale all’estate e porta a Mariano Diaz del Real Madrid, che piace anche all’Espanyol.

Per fare un colpo serve però cedere. I sacrificabili sembrano essere Diego Perotti e Alessandro Florenzi: il Monito è crollato nelle gerarchie di Fonseca, il capitano da mesi non trova spazio e così rischia di mettere in pericolo gli Europei. Piace a Inter, Fiorentina, Sampdoria e Cagliari.