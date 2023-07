Mercato, la Lazio punta Dia se parte Immobile: sul senegalese c’è anche la Roma

La caccia al bomber non si placa e, quasi, tutte le big di Serie A sono alla ricerca di un centravanti. Tra i calciatori più sorprendenti della passata stagione c'è BoulayeDia e molte squadre hanno messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com sull'attaccante ci sono Roma, Fiorentina e Milan. Nelle ultime ore si è aggiunta con prepotenza anche la Lazio. Immobile ha offerte in Arabia e in caso di cessione, il senegalese è in pole per prendere il suo posto. Per strapparlo alla Salernitana bisognerà pagare la clausola da 25 milioni di euro.