Mercato, la Juventus offre Demiral alla Roma: i giallorossi rifiutano

La Juventus sta lavorando per cedere Demiral che non è stato riscattato dall'Atalanta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com i bianconeri hanno offerto il difensore alla Roma nell'operazione Zaniolo ma è arrivato un secco no. Al momento i giallorossi non hanno necessità di rinforzare il reparto arretrato. Inoltre difficilmente accetterà contropartite tecniche per Nicolò che viene valutato circa 60 milioni dalla Roma. Oltre alla Juventus c'è anche il Milan sul numero 22.