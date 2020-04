Mercato, la Juve pensa ancora a Cristante: Fonseca chiude la porta, c’è l’idea scambio

La Juventus continua a seguire Bryan Cristante. Due stagioni fa il centrocampista sembrava vicinissimo ai bianconeri, poi l’intervento della Roma ha cambiato le carte in tavola e ora Fonseca se lo gode. La dirigenza torinese, però, non ha mai smesso di apprezzare il classe ’95 che tanto bene aveva fatto all’Atalanta e che poi si è rivelato importante anche per i giallorossi. La Juventus, come scrive ‘calciomercato.com’, apprezza ancora molto le sue qualità e il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo, potrebbe diventare l’erede di Khedira se il tedesco dovesse partire. Fonseca vorrebbe tenerlo, è convinto del suo ruolo nella squadra, ma la Roma potrebbe lasciarlo partire per questioni di bilancio, anche se solo davanti a un’offerta importante. Il tecnico portoghese spinge per trattenerlo e Cristante è felice nella capitale, anche se la Juve non molla. Tra le idee di mercato rientra anche un possibile scambio con Rolando Mandragora, che potrebbe rientrare dal prestito all’Udinese. L’operazione non è ancora decollata, ma se ne parla da qualche settimana.