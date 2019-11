Mercato, la Juve non molla Riccardi: la Roma alza il muro

La Juventus non ha abbandonato l’idea di strappare alla Roma Alessio Riccardi. Gli scout bianconeri continuano a seguire il talento giallorosso, portando a Torino report sempre positivi. Come riporta calciomercato.com, alla Continassa pensano di poter replicare un’operazione stile Zaniolo, convinti delle potenzialità del giocatore. Dal canto suo la Roma non ha la minima intenzione di privarsi del numero 10 della Primavera. Dopo i vacillamenti di quest’estate legati all’affare Rugani, adesso i giallorossi sono pronti ad alzare un muro.