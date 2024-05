Mercato, la Fiorentina punta Zaniolo: la Roma ha una percentuale sulla rivendita

Nicolò Zaniolo non sta di certo attraversando un bel periodo. L'ex Roma, infatti, dovrà sottoporsi nella giornata di domani all'operazione al metatarso per guarire da quell'infortunio che lo ha costretto a dire addio anche agli Europei con l'Italia. Secondo quanto riportato da Skysport, però, l'attaccante di proprietà del Galatasaray è cercato da moltissimi club di Serie A, tra cui soprattutto la Fiorentina. La Roma guarda con particolare attenzione a questa situazione visto che le spetterebbero 2 milioni di euro in caso di qualsiasi futura vendita superiore ai 20 milioni da parte del Galatasaray. Altrimenti, a Trigoria arriverà il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e i 16,5 milioni spesi dai turchi un anno fa ai giallorossi.