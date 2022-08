Mercato, Kurzawa va al Fulham. Ma nell’ultimo anno ha giocato solo 9 minuti

Il terzino francese ha giocato solo 1 volta lo scorso anno eppure (per ora) non c'è blocco come per Kluivert

Layvin Kurzawa è pronto a sbarcare in Premier League. Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, il Fulham ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain per il prestito secco del terzino sinistro. E cosa c'entra la Roma? Chiederete. C'entra il fatto che il francese nell'ultima stagione ha giocato appena 9 minuti nella finale di Supercoppa francese contro il Lilla. E per scelta tecnica. Molto meno (ovviamente) di quanto accumulato da Kluivert col Nizza. Eppure il trasferimento dell'olandese al Fulham è bloccato. Peraltro Kurzawa non gioca in Nazionale dal 2019.