Mercato, Kluivert ad un passo dal Bournemouth: visite mediche nelle prossime 24 ore

La Roma è pronta a piazzare un altro esubero presente in rosa. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la Roma e il Bournemouth hanno trovato l'intesa per il trasferimento in Inghilterra di Justin Kluivert. L'affare si chiuderà per 11 milioni di euro più 1 di bonus. Le "Cherries, che a gennaio aveva cercato Nicolò Zaniolo, hanno chiuso anche l'accordo con il giocatore che firmerà un contratto fino a giugno 2028. Nelle prossime 24 ore l'olandese svolgerà le visite mediche.