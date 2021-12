Mercato Juve, Nedved al lavoro con Raiola: sul tavolo anche Calafiori

Sirene bianconere per il giovane terzino. Ma non sarà semplice, il contratto lo lega ai giallorossi fino al 2025

Pavel Nedved e Mino Raiola pianificano il mercato del futuro. La Juventus resta legata a doppio filo con il super procuratore, che ha tra gli altri nella sua scuderia anche il romanista Riccardo Calafiori. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport" i due si sarebbero incontrati a cena e avrebbero fatto un brainstorming sui possibili affari. Tra le discussioni, possibile anche quella su Calafiori, che già in passato aveva interessato la Juve e che nella Roma non sta trovando molto spazio. Il numero 13 giallorosso è chiuso da Vina e dal prossimo rientro di Spinazzola. In caso di addio, seguirebbe le orme di Luca Pellegrini, che nelle ultime giornate sta conquistando la fiducia di Allegri.