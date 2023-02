Mercato, Isco si propone: la Roma pensa al colpo a parametro zero

Il calciomercato è ormai chiuso da più di una settimana, ma con l'uscita di Zaniolo con destinazione Galatasaray, la Roma si è ritrovata con un buco nella rosa in particolare nel reparto offensivo. Come riportato da Calciomercato.com, Isco si è proposto alla società giallorossa tramite i suoi intermediari. A Trigoria si stanno ancora valutando i rischi e i benefici dell'operazione legata all'andaluso che arriverebbe a parametro zero ma non è ancora stata presa una decisione. Il 31enne, dopo aver risolto il contratto con il Siviglia e il mancato trasferimento all'Union Berlino a gennaio, si sarebbe proposto anche a Milan e Lazio che però non hanno mostrato particolare interesse.