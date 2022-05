Mercato, Isco lascia il Real Madrid: è stato proposto anche alla Roma

Il suo agente Jorge Mendes ha contattato vari club tra cui quello giallorosso a cui il giocatore farebbe comodo per sostituire Mkhitaryan

Con l'imminente partenza di Mkhitaryan, il centrocampo diventa il reparto da ristrutturare con più urgenza. Secondo quanto riporta Sportitalia, alla Roma è stato proposto Isco. Il giocatore è in scadenza con il Real Madrid e il suo nuovo agente, Jorge Mendes, tra gli altri si è rivolto anche al club giallorosso. Il trentenne, 353 presenze e 53 gol coi blancos, è alla ricerca di una nuova avventura per riscattarsi dalle ultime stagioni non proprio positive e potrebbe arrivare a zero.