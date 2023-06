Mercato, Inter in pole per Frattesi: mercoledì giorno decisivo per chiudere

Davide Frattesi è il calciatore più chiacchierato di questo inizio di calciomercato. Il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino di tantissimi club, italiani e non, tra cui anche la Roma ma come riportato da Sportitalia,in pole position per il giocatore c'è l'Inter di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra punta forte sulla mezzala classe '97 e mercoledì potrebbe essere il giorno decisivo per l'operazione con Carnevali pronto ad ascoltare l'offerta che dovrebbe comprendere, oltre ai circa 35 milioni richiesti, anche il cartellino di Samuele Mulattieri.