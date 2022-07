Mercato, incontro tra Roma e Atalanta: Miranchuk e Carles Perez sul piatto

Giallorossi e nerazzurri hanno parlato di possibili scambi. Ai capitolini interessa anche Pasalic che però non è in vendita

Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro di mercato tra Roma e Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due club hanno parlato di possibili scambi mettendo sul piatto i nomi di Miranchuk e Carles Perez entrambi giocatori in uscita dalle rispettive società. Ai capitolini piace molto anche Pasalic, ma i bergamaschi sono stati chiari fin da subito con Tiago Pinto: per ora il centrocampista non è in vendita.