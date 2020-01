Mercato Roma, incontro Marotta-Fienga in Lega: apertura per il trasferimento di Politano

Prove di disgelo tra Roma e Inter. Come riportato da Sky Sport, le due società, dopo l’incontro di oggi pomeriggio in Lega tra Marotta e Fienga, sono pronte a risedersi al tavolo delle trattative per Politano. C’è apertura per il passaggio del classe ’93 in giallorosso, ma non alle condizioni che vorrebbe il club capitolino: si lavora ad un prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze oppure ad un trasferimento a titolo definitivo. Come noto, il calciatore spinge per tornare il prima possibile a Roma.