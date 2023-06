Mercato, in chiusura l’affare N’Dicka: scambio di documenti tra la Roma e gli agenti

Gli interessamenti di Milan e Manchester United non hanno cambiato la volontà del giocatore che a breve sarà ufficialmente giallorosso

Evan N'Dicka è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Nonostante gli inserimenti delle ultime ore di Milan e Manchester Untied, il nazionale ivoriano ha scelto i giallorossi e come riportato da SkySport, gli agenti avrebbero chiesto al club i documenti per mettere la parola fine sulla trattativa. Il difensore centrale classe '99 arriverà a parametro zero dopo la scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte club con il quale ha disputato 183 partite realizzando anche 12 gol e 10 assist.