Mercato, il West Ham rifiuta lo scambio Origi-Scamacca: la situazione

Gianluca Scamacca continua ad essere uno dei calciatori maggiormente al centro delle trattative di mercato. Sul nativo di Fidene ci sono ormai da diverso tempo la Roma e il Milan che stanno cercando la formula giusta per accontentare il West Ham. Come riportato da Calciomercato.com, negli ultimi giorni i rossoneri avrebbero proposto uno scambio con Divock Origi più un conguaglio economico, offerta rispedita al mittente. Gli Hammers non spingono per liberarsi dell'ex Sassuolo anzi, vorrebbero confermarlo in rosa per la prossima stagione dopo un primo anno di ambientamento piuttosto complicato a causa anche degli infortuni. Per questo sembra essere molto complicata anche l'ipotesi del prestito secco, formula invece caldeggiata da Tiago Pinto.