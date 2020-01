Nuova pista di mercato per Cengiz Under. Come riportato dal quotidiano inglese Express, il Tottenham monitora con attenzione la situazione del Nazionale turco. La squadra di Mourinho è pronto a darsi battaglia con l’Everton, sulle tracce dell’ala romanista da diverso tempo. Under è ormai fuori da piani del tecnico Fonseca che, anche contro il Torino, gli ha riservato solo gli ultimi minuti di partita nonostate la situazione di svantaggio. Situazione in evoluzione.