Mercato, il Sassuolo rifiuta i 10 milioni offerti dalla Roma per Boga

Il buon avvio di stagione e il percorso in Serie A è in continua crescita per Jeremie Boga e le squadre interessate a lui, di conseguenza, si moltiplicano. Secondo quanto riportato da France Football, la Roma aveva proposto un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni per l’attaccante franco-ivoriano, offerta respinta però dal Sassuolo direttamente al mittente. Anche l’Atalanta era interessata al cartellino del giocatore e il Chelsea rimane dietro la porta con in mano l’assegno da 15 milioni. Il futuro del giovane Boga potrebbe sbloccarsi comunque in estate, nonostante la scadenza del suo contratto sia prevista per il 2022.