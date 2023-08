Mercato, il Santos alza la proposta per Pereyra

In attesa di riavere in rosa Marcos Leonardo che insiste con la dirigenza paulista affinché venga accettato il trasferimento alla Roma, il Santos insiste con Roberto Pereyra, ex Udinese, svincolato, giocatore che si era roposto a costo zero anche alla Roma. Il Santos ha alzato la proposta di ingaggio ed i benefit per il giocatore che ha 32 anos ed ora spetta una risposta nei prossimi giorni. L'argentino è un obiettivo del Peixe da alcuni mesi. Insieme a lui potrebbe arrivare anche Tomás Rincón, 35 anni, ex centrocampista della Sampdoria.