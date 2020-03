Mercato, il River Plate a caccia di un centrocampista: Pastore nella lista

Il River Plate sta cercando un centrocampista offensivo che possa fare al caso del tecnico Marcelo Gallardo. Come riporta fichajes.net, sono diversi i profili valutati in questo momento dal club argentino. In cima alla lista c’è Charles Aranguiz che sarebbe intenzionato a tornare in Sud America. Il problema è legato al costo del cartellino con il Leverkusen che chiede ancora tanto. Gli altri due nomi monitorati sono Lucas Biglia del Milan e Javier Pastore della Roma che nonostante abbiano un identikit diverso dal cileno rappresenterebbero comunque un passo in avanti per il River.