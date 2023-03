Mercato, il retroscena di Pastorello: “A gennaio la Roma seguiva Colley”

Non è un mistero che la Roma cercasse un difensore nel mercato di gennaio. La scelta è ricaduta su Diego Llorente che però non era l'unico nome nella lista di Tiago Pinto. Federico Pastorello, agente tra gli altri di Meret e De Vrij, ha svelato un retroscena di mercato in un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb: "Colley era legatissimo alla Sampdoria ma aveva uno degli stipendi più pesanti del club. Abbiamo avuto una trattativa importante con un club turco, poi c'era anche la Roma". Queste le parole del procuratore che dunque conferma l'interesse del club giallorosso per il centrale oggi al Besiktas.