Mercato, il passaggio di Lenglet al Tottenham libera Rodon: la Roma è interessata

Lenglet è ad un passo dal Tottenham, il difensore francese era stato accostato anche alla Roma ma si trasferirà a Londra alla corte di Antonio Conte. Gli 'Spurs' adesso devono vendere un centrale e il nome più gettonato è quello di Rodon: calciatore classe 1997, piace molto a Mourinho che lo vorrebbe nella capitale. Secondo il sito inglese Thebootroom la Roma potrebbe fare un'offerta per il gallese ma c'è anche la concorrenza dell'Everton. Rodon vuole giocare per farsi trovare pronto per il mondiale in Qatar. Paratici e Pinto si sono già incontrati la settimana scorsa per parlarne.