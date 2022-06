Mercato, il Modena punta Bove: la Roma fa muro

Conquistata la Serie B, l'obiettivo del Modena è ora quello di rifarsi il look per farsi trovare pronto e non sfigurare nel nuovo campionato. Il centrocampo è il reparto per cui il ds Davide Vaira sta valutando più nomi. Stando a quanto riporta 'La Gazzetta di Modena', uno dei primi obiettivi dei canarini sarebbe Edoardo Bove. L’idea di un prestito potrebbe stuzzicare entrambe le parti, ma in ogni caso per il Modena le alternative non mancano. La pista, però, è piuttosto tortuosa. I capitolini quand'anche decidessero di liberarsi del centrocampista potrebbero preferire un’offerta dalla Serie A per mettere alla prova subito il ragazzo del vivaio, escludendo a priori i gialloblù. Sempre secondo il quotidiano Vaira sta valutando anche Nermin Karic e Armand Rada, entrambi di proprietà della Virtus Entella.