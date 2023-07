Mercato, il Milan tenta l’affondo per Scamacca: ipotesi di scambio con Origi

Il club rossonero ha messo sul tavolo l'attaccante belga per arrivare all'ex Sassuolo. Al momento però la trattativa non sembra decollare

Gianluca Scamacca è uno degli attaccanti al centro dei movimenti di calciomercato. Come riportato da SkySport, il Milan in queste ore ha cercato il sorpasso sulla Roma, che ha già l'accordo con il giocatore, proponendo al West Ham uno scambio alla pari con Divock Origi. La proposta messa sul tavolo non ha però scaldato gli animi dei dirigenti degli Hammers tanto che la trattativa al momento non è decollata. Scamacca ha dato priorità alla Roma, dove tornerebbe dopo il passaggio al PSV nel 2015, anche se i negoziati con il West Ham non sembrano essere dei più semplici visto che per portarlo al London Stadium, appena un anno fa aveva versato 36 milioni più bonus nelle casse del Sassuolo.